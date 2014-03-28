Проект «Тагил многонациональный»: ГДДЮТ стал лауреатом почетного конкурса

Цель конкурса - повышение престижа профессиональной педагогической деятельности, направленной на развитие инновационного потенциала педагогических кадров, выявление и общественная поддержка образовательных учреждений, работающих в режиме развития.

Как сообщили в управлении образования Администрации города, городской Дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила представлял на конкурс проект «Тагил многонациональный», цель которого - развитие воспитательного пространства, направленного на укрепление дружбы и согласия в нашем многонациональном городе. В работе представлен опыт ГДДЮТ по формированию у детей культуры межнационального общения и перспективы работы на основе социального партнерства.

Основная идея проекта заключается в том, что комплексный подход к решению актуальных задач воспитания невозможен без координации действий всех сил, заинтересованных в сохранении в городе межнационального согласия.