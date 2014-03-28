Сталкивались ли тагильчане с врачебными ошибками? Промах, который может стоить здоровья и даже жизни
За сухим понятием «врачебная ошибка» скрывается и боль, и слезы, и даже целая трагедия. Оно довольно расплывчато, потому что причинами инцидентов становятся самые разные обстоятельства. Начиная от физической усталости и неправильным назначением лекарств, заканчивая заблуждением в постановке диагноза и упущением в лечении. Есть и ненамеренные ошибки, и элементарная халатность.
Наверное, нет таких врачей, которые за свою карьеру не совершали профессиональных ошибок, такова особенность этой работы. Вопрос в другом – какой степени серьезности эта ошибка и к какому итогу она привела. Со слов американского президента, от врачебных ошибок каждых год умирают около 100 тысяч человек. Однако только одна фраза приходит на ум: «Смерть миллионов – статистика, смерть человека – трагедия» (Сталин).
Портал TagilCity.ru провел небольшой опрос на тему, сталкивались ли тагильчане с врачебными ошибками. Как оказалось, из общего количества 40% действительно имеют такой печальный опыт. Все тагильчане слышали о том, что родители Савелия Гладыша обвиняли докторов в халатности. По их словам, они так и не смогли поставить ему точный диагноз и оказать необходимую помощь - мальчик умер. А в августе 2013 года родители новорожденного малыша обратились с жалобой в областной Минздрав: они были уверены, что им оказали недостаточную помощь.
Однажды в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь, поведавший трагическую историю беременной тагильчанки. По его словам, девушке не сделали вовремя аборт, из-за чего она погибла.
А один из пользователей сообщил:
Сам в детстве чуть не погиб из-за врачебной халатности, после этого крайне подозрителен.
Вообще можно лишь догадываться о том, сколько людей пострадало по всей стране. Известно, что среднегодовое количество исков на учреждения ОМС составляет 800-1000 штук, однако в пользу человека решается не более 30%. А если говорить о тех, кто не рассказал о своем горе?
Любой адвокат знает, что такое понятие, как «врачебная ошибка» не относится к противоправным действиям и даже не употребляется в юриспруденции. Однако официально существует, например, «причинение смерти по неосторожности, в результате халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей».
В жизни ко всему надо быть готовым. И надо знать, как поступать в случае ошибки. Известно, что в стране есть структуры, уполномоченные защищать права пациента:
- Администрация лечебно-профилактического учреждения.
- Страховая медицинская компания, которая выдала пациенту полис.
- Департамент здравоохранения.
- Суд, прокуратура.
В свою очередь, врач за реальное нарушение может получить следующие санкции:
- Дисциплинарная ответственность. Замечание, выговор, увольнение за ненадлежащее исполнение или неисполнение трудовых обязанностей.
- Административная ответственность. Санкции согласно КоАП.
- Гражданско-правовая ответственность. Вред пациенту, не попадающий под уголовный кодекс.
- Материальная ответственность врача. Ущерб пациенту возмещается частично, либо в полном варианте. Сумма определяется решением суда.
- Уголовная ответственность. Врач лишается права заниматься врачебной деятельностью. Санкции в виде лишения свободы, штрафа, исправительных работ.
Кроме того, в случае, попадающем под гражданскую или уголовную ответственность, для установления вины врача необходимо доказать, что вред пациенту нанесен в результате противоправных действий врача. Составляющие «вред пациенту» и «вина врача» должны быть связаны.
Сейчас несовершенство законодательства осложняет процедуру привлечения к ответственности врачей, чья деятельность привела к ошибке. Вся проблема в том, что в России нет специализированных независимых экспертных служб. А экспертиза, по сути, проводится коллегами тех, кто по ошибке преступил закон.
Ошибки врача всегда на виду, но за ошибки по халатности нужно платить. И речь здесь не о тех, кто сделал все возможное, но не смог спасти. Речь о непрофессионализме, который может разрушить, перевернуть вверх дном целый мир живого человека. Поэтому крайне важно знать свои права и, конечно, следить за здоровьем.
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