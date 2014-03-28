Сталкивались ли тагильчане с врачебными ошибками? Промах, который может стоить здоровья и даже жизни

Наверное, нет таких врачей, которые за свою карьеру не совершали профессиональных ошибок, такова особенность этой работы. Вопрос в другом – какой степени серьезности эта ошибка и к какому итогу она привела. Со слов американского президента, от врачебных ошибок каждых год умирают около 100 тысяч человек. Однако только одна фраза приходит на ум: «Смерть миллионов – статистика, смерть человека – трагедия» (Сталин).

Портал TagilCity.ru провел небольшой опрос на тему, сталкивались ли тагильчане с врачебными ошибками. Как оказалось, из общего количества 40% действительно имеют такой печальный опыт. Все тагильчане слышали о том, что родители Савелия Гладыша обвиняли докторов в халатности. По их словам, они так и не смогли поставить ему точный диагноз и оказать необходимую помощь - мальчик умер. А в августе 2013 года родители новорожденного малыша обратились с жалобой в областной Минздрав: они были уверены, что им оказали недостаточную помощь.

Однажды в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь, поведавший трагическую историю беременной тагильчанки. По его словам, девушке не сделали вовремя аборт, из-за чего она погибла.

А один из пользователей сообщил:

Сам в детстве чуть не погиб из-за врачебной халатности, после этого крайне подозрителен.

Вообще можно лишь догадываться о том, сколько людей пострадало по всей стране. Известно, что среднегодовое количество исков на учреждения ОМС составляет 800-1000 штук, однако в пользу человека решается не более 30%. А если говорить о тех, кто не рассказал о своем горе?

Любой адвокат знает, что такое понятие, как «врачебная ошибка» не относится к противоправным действиям и даже не употребляется в юриспруденции. Однако официально существует, например, «причинение смерти по неосторожности, в результате халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей».

В жизни ко всему надо быть готовым. И надо знать, как поступать в случае ошибки. Известно, что в стране есть структуры, уполномоченные защищать права пациента:

Администрация лечебно-профилактического учреждения.

Страховая медицинская компания, которая выдала пациенту полис.

Департамент здравоохранения.

Суд, прокуратура.

В свою очередь, врач за реальное нарушение может получить следующие санкции:

Дисциплинарная ответственность. Замечание, выговор, увольнение за ненадлежащее исполнение или неисполнение трудовых обязанностей.

Замечание, выговор, увольнение за ненадлежащее исполнение или неисполнение трудовых обязанностей. Административная ответственность. Санкции согласно КоАП.

Санкции согласно КоАП. Гражданско-правовая ответственность. Вред пациенту, не попадающий под уголовный кодекс.

Вред пациенту, не попадающий под уголовный кодекс. Материальная ответственность врача . Ущерб пациенту возмещается частично, либо в полном варианте. Сумма определяется решением суда.

. Ущерб пациенту возмещается частично, либо в полном варианте. Сумма определяется решением суда. Уголовная ответственность. Врач лишается права заниматься врачебной деятельностью. Санкции в виде лишения свободы, штрафа, исправительных работ.

Кроме того, в случае, попадающем под гражданскую или уголовную ответственность, для установления вины врача необходимо доказать, что вред пациенту нанесен в результате противоправных действий врача. Составляющие «вред пациенту» и «вина врача» должны быть связаны.

Сейчас несовершенство законодательства осложняет процедуру привлечения к ответственности врачей, чья деятельность привела к ошибке. Вся проблема в том, что в России нет специализированных независимых экспертных служб. А экспертиза, по сути, проводится коллегами тех, кто по ошибке преступил закон.

Ошибки врача всегда на виду, но за ошибки по халатности нужно платить. И речь здесь не о тех, кто сделал все возможное, но не смог спасти. Речь о непрофессионализме, который может разрушить, перевернуть вверх дном целый мир живого человека. Поэтому крайне важно знать свои права и, конечно, следить за здоровьем.