Лучшее время на треке ПОЛЬ РИКАР – У G-DRIVE RACING

26 марта вслед за официальными тестами ELMS на французском автодроме Поль Рикар открылся традиционный для FIA WEC пролог. Во время субботних заездов впервые в этом сезоне зрители смогли увидеть все болиды команд, выступающих в FIA WEC в 2016 году, на одном треке.

Два спортивных прототипа и все шесть пилотов российской команды G-Drive Racing, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость и Европейской серии Ле-Ман при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», приняли участие в официальных заездах на треке Поль Рикар (Paul Richard). Экипаж ELMS – Гидо ван дер Гарде-Гарри Тинкнелл-Саймон Доллан – выступал первым и продемонстрировал пятое время по итогам заездов (1:49,004). Прототип российской команды в FIA WEC под бессменным номером 26 – Роман Русинов-Натаниэль Бертон-Рене Раст ­– завершил тесты с первым временем в классе (1:47,024).

Тесты во Франции позволили всей команде экипажа болида #38 лучше отработать длинные заезды и двойные смены, а также тактику пит-стопов. По сравнению с 2015 регламент европейской серии претерпел ряд изменений, в числе которых новые правила заправки автомобиля и смены колес. Кроме того, для Гидо ванн дер Гарде, в прошлом пилота Формулы-1, который дебютирует в марафонских гонках в этом году в составе G-Drive Racing, важно было приспособиться к трафику из прототипов младших категорий и GT. Во время заездов периодически шел дождь.

«Мы опробовали новые дождевые шины Dunlop, и остались довольны результатом, – комментирует заезды Гарри Тинкнелл, пилот команды G-Drive Racing в ELMS, категория LMP2. – Это значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, когда в дождь мы сильно уступали конкурентам на Michelin. Задачи, поставленные перед нами инженерами, были выполнены, и финальное место в классификации на тестах для нас было не столь важным. Однако, если взглянуть на таблицу, можно с уверенностью сказать, что главная битва в категории LMP2 развернется между командами, занявшими первые пять позиций. Определенно, сезон предстоит горячий!».

Экипажу #26 G-Drive Racing в FIA WEC повезло с погодой куда больше, чем их напарникам из ELMS, тесты прошли в штатном режиме, и прототип был обут в слики. Первые сессии в пятницу завершились четвертым временем в классе (1:47,942). Во время второго дня практики пилоты существенно улучшили результаты – изменение настроек позволило закончить тесты с итоговым первым местом.

«Мы приложили максимум усилий к подготовке болида в межсезонье, и на тестах продолжили пробовать новые настройки, - комментирует Роман Русинов, пилот команды G-Drive Racing в FIA WEC, категория LMP2. – Результат основного дня, открытого для зрителей, говорит сам за себя – мы справились с заданием. Команда готова, пилоты в отличной форме, машина быстрая. С нетерпением жду этапа в Сильверстоуне, где мы увидим работу всех команд в боевом режиме. Тесты во время пролога – это, конечно, и важно, и красиво, но настоящая расстановка сил проявится уже в гоночных условиях».

«Ежегодно число участников в категории LMP2, где мы выступаем, растет. Как и уровень пилотов. Число экипажей в LMP1 сокращается, а наш класс выставляет новые прототипы и сильные составы пилотов. В гонки на выносливость в нашу категорию вернулись россияне из SMP, и я уверен, болельщикам понравится наблюдать за этой борьбой. Что касается ELMS, мы возлагаем на экипаж #38 большие надежды. Первые этапы ELMS и WEC пройдут на одном и том же треке, с интервалом в день, и это отличный шанс посмотреть сразу на оба прототипа в деле», - прокомментировал Александр Крылов, руководитель проекта G-Drive Racing, директор по региональным продажам «Газпром нефти».

Справка:

G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.