Лучшее время на треке ПОЛЬ РИКАР – У G-DRIVE RACING
26 марта вслед за официальными тестами ELMS на французском автодроме Поль Рикар открылся традиционный для FIA WEC пролог.
26 марта вслед за официальными тестами ELMS на французском автодроме Поль Рикар открылся традиционный для FIA WEC пролог. Во время субботних заездов впервые в этом сезоне зрители смогли увидеть все болиды команд, выступающих в FIA WEC в 2016 году, на одном треке.
Два спортивных прототипа и все шесть пилотов российской команды G-Drive Racing, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость и Европейской серии Ле-Ман при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», приняли участие в официальных заездах на треке Поль Рикар (Paul Richard). Экипаж ELMS – Гидо ван дер Гарде-Гарри Тинкнелл-Саймон Доллан – выступал первым и продемонстрировал пятое время по итогам заездов (1:49,004). Прототип российской команды в FIA WEC под бессменным номером 26 – Роман Русинов-Натаниэль Бертон-Рене Раст – завершил тесты с первым временем в классе (1:47,024).
Тесты во Франции позволили всей команде экипажа болида #38 лучше отработать длинные заезды и двойные смены, а также тактику пит-стопов. По сравнению с 2015 регламент европейской серии претерпел ряд изменений, в числе которых новые правила заправки автомобиля и смены колес. Кроме того, для Гидо ванн дер Гарде, в прошлом пилота Формулы-1, который дебютирует в марафонских гонках в этом году в составе G-Drive Racing, важно было приспособиться к трафику из прототипов младших категорий и GT. Во время заездов периодически шел дождь.
«Мы опробовали новые дождевые шины Dunlop, и остались довольны результатом, – комментирует заезды Гарри Тинкнелл, пилот команды G-Drive Racing в ELMS, категория LMP2. – Это значительный шаг вперед по сравнению с прошлым годом, когда в дождь мы сильно уступали конкурентам на Michelin. Задачи, поставленные перед нами инженерами, были выполнены, и финальное место в классификации на тестах для нас было не столь важным. Однако, если взглянуть на таблицу, можно с уверенностью сказать, что главная битва в категории LMP2 развернется между командами, занявшими первые пять позиций. Определенно, сезон предстоит горячий!».
Экипажу #26 G-Drive Racing в FIA WEC повезло с погодой куда больше, чем их напарникам из ELMS, тесты прошли в штатном режиме, и прототип был обут в слики. Первые сессии в пятницу завершились четвертым временем в классе (1:47,942). Во время второго дня практики пилоты существенно улучшили результаты – изменение настроек позволило закончить тесты с итоговым первым местом.
«Мы приложили максимум усилий к подготовке болида в межсезонье, и на тестах продолжили пробовать новые настройки, - комментирует Роман Русинов, пилот команды G-Drive Racing в FIA WEC, категория LMP2. – Результат основного дня, открытого для зрителей, говорит сам за себя – мы справились с заданием. Команда готова, пилоты в отличной форме, машина быстрая. С нетерпением жду этапа в Сильверстоуне, где мы увидим работу всех команд в боевом режиме. Тесты во время пролога – это, конечно, и важно, и красиво, но настоящая расстановка сил проявится уже в гоночных условиях».
«Ежегодно число участников в категории LMP2, где мы выступаем, растет. Как и уровень пилотов. Число экипажей в LMP1 сокращается, а наш класс выставляет новые прототипы и сильные составы пилотов. В гонки на выносливость в нашу категорию вернулись россияне из SMP, и я уверен, болельщикам понравится наблюдать за этой борьбой. Что касается ELMS, мы возлагаем на экипаж #38 большие надежды. Первые этапы ELMS и WEC пройдут на одном и том же треке, с интервалом в день, и это отличный шанс посмотреть сразу на оба прототипа в деле», - прокомментировал Александр Крылов, руководитель проекта G-Drive Racing, директор по региональным продажам «Газпром нефти».
Справка:
G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.