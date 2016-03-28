Мобильная связь стала лучше для 2 миллионов свердловчан

География работ охватила крупные города - Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Каменск-Уральский, Серов. Зону действия сети расширили и в отдаленных уголках региона, небольших селах и поселках – Филатовское, Кунгурка, Черданцево, Мурзинка. По данным связистов, сегодня более 85% населения региона проживает на территории уверенного приема «МегаФон».

Мы ежедневно развиваем сеть, чтобы наши абоненты всегда могли дозвониться, отправить SMS или быстро загрузить информацию из интернета в любом месте, где бы они не находились. Для этого в Свердловской области мы построили и модернизировали более 1200 базовых станций рассказал директор Свердловского отделения компании «МегаФон» Алексей Воронин.

Еще более высокие скорости для выхода в интернет оператор обеспечивает с технологией LTE. За 2015 год количество 4G базовых станций выросло почти на 10%. Число тех, кто выходит в интернет на высоких скоростях, сопоставимых с обычным проводным интернетом, увеличилось на 60%.