Мобильная связь стала лучше для 2 миллионов свердловчан
Более 2 миллионов жителей Среднего Урала могут еще быстрее скачивать фильмы, загружать в интернет фото и видео, общаться в соцсетях. Оператор «МегаФон» улучшил связь и скорость интернета в 64 населенных пунктах региона.
География работ охватила крупные города - Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Каменск-Уральский, Серов. Зону действия сети расширили и в отдаленных уголках региона, небольших селах и поселках – Филатовское, Кунгурка, Черданцево, Мурзинка. По данным связистов, сегодня более 85% населения региона проживает на территории уверенного приема «МегаФон».
Мы ежедневно развиваем сеть, чтобы наши абоненты всегда могли дозвониться, отправить SMS или быстро загрузить информацию из интернета в любом месте, где бы они не находились. Для этого в Свердловской области мы построили и модернизировали более 1200 базовых станций рассказал директор Свердловского отделения компании «МегаФон» Алексей Воронин.
Еще более высокие скорости для выхода в интернет оператор обеспечивает с технологией LTE. За 2015 год количество 4G базовых станций выросло почти на 10%. Число тех, кто выходит в интернет на высоких скоростях, сопоставимых с обычным проводным интернетом, увеличилось на 60%.
Кстати, передача данных в сетях 4G у оператора выросла до 20-25 Мбит/с. На такой скорости абонент «МегаФона» без задержки может смотреть потоковое видео в Youtube в высоком разрешении.