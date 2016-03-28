Ниже некуда! Звонки на все сети за 39 рублей в месяц
Мобильный оператор МОТИВ запустил тарифы с самой низкой абонентской платой.
Новые тарифы понравятся тем, кто не хочет тратить на связь много денег. Их названия говорят сами за себя.
«Тариф 39» оценят все, кто часто звонит абонентам других операторов и на городские номера. Абонентская плата – всего 39 рублей в месяц. На сегодняшний день это самое выгодное предложение среди тарифов с абонентской платой. Тариф включает в себя 60 минут для звонков на все мобильные и городские телефоны Свердловской области. После окончания пакета пользователи тарифа смогут общаться внутри сети на льготных условиях – стоимость звонков на номера МОТИВ составит всего 50 копеек за минуту; звонки на другие сети обойдутся пользователям нового тарифа в 1,5 рубля за минуту разговора.
А вот тем, кто пользуется Интернетом, больше подойдет «Тариф 139». Он предлагает уже 200 минут на все сети региона подключения, 200 SMS на любые номера России и 1 гигабайт Интернета на максимальной скорости. Этого объема достаточно для ежедневного просмотра web-страниц, общения в социальных сетях и мессенджерах.
После превышения лимита абоненты продолжат совершенно бесплатно общаться внутри сети и выходить в Интернет на скорости до 64 Кбит/сек. Стоимость звонков на номера других операторов составит 1,5 рубля за минуту.
Более того, каждый новый абонент МОТИВ, выбравший «Тариф «39» или «Тариф 139», получит в подарок гигабайт Интернета.
Мы не просто снизили цену, мы предложили самую низкую абонентскую плату. 39 рублей в месяц — цена, доступная каждому даже в такое непростое время отмечает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.
Подключиться к новым тарифам можно уже сейчас