Ниже некуда! Звонки на все сети за 39 рублей в месяц

Новые тарифы понравятся тем, кто не хочет тратить на связь много денег. Их названия говорят сами за себя.

«Тариф 39» оценят все, кто часто звонит абонентам других операторов и на городские номера. Абонентская плата – всего 39 рублей в месяц. На сегодняшний день это самое выгодное предложение среди тарифов с абонентской платой. Тариф включает в себя 60 минут для звонков на все мобильные и городские телефоны Свердловской области. После окончания пакета пользователи тарифа смогут общаться внутри сети на льготных условиях – стоимость звонков на номера МОТИВ составит всего 50 копеек за минуту; звонки на другие сети обойдутся пользователям нового тарифа в 1,5 рубля за минуту разговора.

А вот тем, кто пользуется Интернетом, больше подойдет «Тариф 139». Он предлагает уже 200 минут на все сети региона подключения, 200 SMS на любые номера России и 1 гигабайт Интернета на максимальной скорости. Этого объема достаточно для ежедневного просмотра web-страниц, общения в социальных сетях и мессенджерах.

После превышения лимита абоненты продолжат совершенно бесплатно общаться внутри сети и выходить в Интернет на скорости до 64 Кбит/сек. Стоимость звонков на номера других операторов составит 1,5 рубля за минуту.

Более того, каждый новый абонент МОТИВ, выбравший «Тариф «39» или «Тариф 139», получит в подарок гигабайт Интернета.

Мы не просто снизили цену, мы предложили самую низкую абонентскую плату. 39 рублей в месяц — цена, доступная каждому даже в такое непростое время отмечает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.