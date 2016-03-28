Строительство деревянных домов в Екатеринбурге
Не хотите жить в бетонных «застенках», лелеете мечту о постройке собственного особняка из душистой сосны, долговечной лиственницы или прочной древесины кедрача?
В таком случае вам понадобится услуга «строительство деревянных домов», которую можете заказать в компании «Мастерская Дизайна» г. Екатеринбурга.
Идеальное жилище
Дерево всегда будет превосходить кирпич и бетон. Во всем! Кому это знать, как не уральцам. Если жить полноценно, то только в деревянном доме, возведенном компанией «Мастерская Дизайна». Деревянный дом – это не простое жилище, это гармония красоты, комфорта, благородства, позитивной энергии. Приятно проснуться утром и вдохнуть запах свежести, едва уловимый горьковатый аромат древесины. Такая атмосфера заряжает бодростью на весь день. Возведение деревянного сруба – сложная задача, для ее решения требуются определенные знания, умение и опыт. Поэтому строительство дома лучше доверить профессионалам.
«Мастерская дизайна» возьмет хлопоты, связанные со строительством, на себя. Мы уже помогли сотням клиентов, поможем и вам. У нас можно заказать:
- проект дома от творческого, с чувством гармонии и хорошим вкусом архитектора;
- строительство дома из профилированного бруса с учетом современных тенденций;
- строительство коттеджа из клеенного бруса в эко-стиле;
- полный комплекс проектных, строительных и оформительских работ по возведению дома из оцилиндрованного бревна.
Что отличает нас от конкурентов
Мы заботимся о своей репутации и подходим к работе ответственно.
- Используем плотную, крепкую строевую древесину I сорта – дом простоит 100 и более лет.
- Для обработки бревен применяем новые технологии – зданию не страшны грибки, жуки-короеды.
- В компании трудятся опытные, креативные, дизайнеры и архитекторы, увлеченные своей работой – их творчество выливается в достойные экстерьерные и интерьерные решения.
- Нам под силу проекты любой сложности – от стандартного коттеджа до замысловатых хором. Вы можете заказать дом, увиденный в интернете или модном журнале, все будет выполнено точь-в-точь.
- Работаем честно и открыто – заказчик может отслеживать ход строительных работ, вносить корректировки. Контроль позволяет выявить отклонения от сметы.
Мы не переоцениваем свои услуги, не берем лишних денег. Заплатите ровно ту сумму, на которую будет составлена смета. Гарантируем – во время работы не возникнет непредвиденных статей расходов. Заказывая строительство деревянных домов в компании «Мастерская дизайна», вы получаете неординарную долговечную постройку, в которой будут жить еще и ваши правнуки.