Строительство деревянных домов в Екатеринбурге

В таком случае вам понадобится услуга «строительство деревянных домов», которую можете заказать в компании «Мастерская Дизайна» г. Екатеринбурга.

Идеальное жилище

Дерево всегда будет превосходить кирпич и бетон. Во всем! Кому это знать, как не уральцам. Если жить полноценно, то только в деревянном доме, возведенном компанией «Мастерская Дизайна». Деревянный дом – это не простое жилище, это гармония красоты, комфорта, благородства, позитивной энергии. Приятно проснуться утром и вдохнуть запах свежести, едва уловимый горьковатый аромат древесины. Такая атмосфера заряжает бодростью на весь день. Возведение деревянного сруба – сложная задача, для ее решения требуются определенные знания, умение и опыт. Поэтому строительство дома лучше доверить профессионалам.

«Мастерская дизайна» возьмет хлопоты, связанные со строительством, на себя. Мы уже помогли сотням клиентов, поможем и вам. У нас можно заказать:

проект дома от творческого, с чувством гармонии и хорошим вкусом архитектора;

строительство дома из профилированного бруса с учетом современных тенденций;

строительство коттеджа из клеенного бруса в эко-стиле;

полный комплекс проектных, строительных и оформительских работ по возведению дома из оцилиндрованного бревна.

Что отличает нас от конкурентов

Мы заботимся о своей репутации и подходим к работе ответственно.

Используем плотную, крепкую строевую древесину I сорта – дом простоит 100 и более лет.

Для обработки бревен применяем новые технологии – зданию не страшны грибки, жуки-короеды.

В компании трудятся опытные, креативные, дизайнеры и архитекторы, увлеченные своей работой – их творчество выливается в достойные экстерьерные и интерьерные решения.

Нам под силу проекты любой сложности – от стандартного коттеджа до замысловатых хором. Вы можете заказать дом, увиденный в интернете или модном журнале, все будет выполнено точь-в-точь.

Работаем честно и открыто – заказчик может отслеживать ход строительных работ, вносить корректировки. Контроль позволяет выявить отклонения от сметы.