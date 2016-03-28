В Нижнем Тагиле наградили лучших работников культуры (ФОТО)

Почетными грамотами и благодарственными письмами отмечены тагильские музыканты, актеры, творческие объединения, работники музеев и руководители образовательных учреждений культуры.

Например, Нижнетагильскому драматическому театру вручена премия Главы города за постановку спектакля «Пока звучат их голоса». Такой же премии удостоен и колледж искусств – в прошлом году концертная программа студентов «Ретро в феврале» собирала целые залы.

Благодарственными письмами отмечена деятельность музея-заповедника «Горнозаводской Урал»: его коллектив провел творческие проекты «Променад-2015» и партнерский проект «Худояровские чтения». Эта всероссийская конференция проходит в Нижнем Тагиле уже в 7-й раз.

А симпозиум городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае», напротив, только дебютировал на творческой площадке города. Коллективу музея изобразительных искусств, за организацию этого симпозиума, администрация города тоже вручила благодарственное письмо. Отметили работу молодежного объединения «Театр юного зрителя»: в прошлом году молодые тагильчане поставили литературный спекталь-концерт «Живи и помни».

Также награждена Людмила Рябинина – сотрудница Дома культуры поселка Уралец. В год 70-летия Победы она организовала творческий проект «Искры памяти».

После торжественной церемонии награждения работников культуры поздравили творческие коллективы города.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил