В Нижнем Тагиле открывается интернет-магазин товаров для животных

«Регион-сервис» - единственная оптовая компания зоотоваров в Нижнем Тагиле. Главное направление деятельности компании - оптовые поставки зоотоваров в городе и ближнем пригороде, а также охватывает северное направление Свердловской области и ХМАО.

«Регион-сервис» работает с 1997 года и постоянно развивается. Но рынок вносит дополнительные коррективы. И для удобства розничных покупателей недавно открылся интернет – магазин.

Что мы предлагаем?

Телефон для заказов и консультаций 8(3435)47-54-53