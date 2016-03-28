В Нижнем Тагиле открывается интернет-магазин товаров для животных
28 марта 2016, 09:00ОбществоАлександра Логинова
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Интернет-магазин «Зоорегион», несколько лет успешно работающий в Екатеринбурге, в партнерстве с «Регион-сервис» открывает интернет-магазин товаров для животных в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Обзоры, Нижний Тагил
«Регион-сервис» - единственная оптовая компания зоотоваров в Нижнем Тагиле. Главное направление деятельности компании - оптовые поставки зоотоваров в городе и ближнем пригороде, а также охватывает северное направление Свердловской области и ХМАО.
«Регион-сервис» работает с 1997 года и постоянно развивается. Но рынок вносит дополнительные коррективы. И для удобства розничных покупателей недавно открылся интернет – магазин.
Что мы предлагаем?
- Низкую цену товара. Цены ниже, чем в розничных магазинах! «Регион-сервис» предлагает корм для кошек, корм для собак, лечебные корма для животных, наполнители для туалета, аксессуары для животных, витамины, подкормки, лакомства, аквариумы и террариумы, оборудование для аквариумов, корм для рыб и рептилий, витамины таких известных брендов как Hills, Наша Марка, Брава, Оскар, Трапеза, Aquael, JBL, Тетра, Dezzie и многих других. Компания является официальным дистрибьютором известного производителя Royal Canin.
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