Деньги на горячее водоснабжение и ремонт забора в школе Екатеринбурга выделены только после вмешательства прокуратуры

Установлено: школа ограждена забором, в котором нарушена целостность элементов ограждения, в здании отсутствует централизованное горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Все вышеуказанное нарушает нормы СанПиН.

Прокуратура инициировала судебное слушание, в ходе которого было принято решение дать образовательному учреждению шесть месяцев на устранение недочетов. Обеспечить финансирование в размере, необходимом для устранения нарушений, обязали Министерство образования Свердловской области.

Министерство образования своевременно отреагировало на судебное решение и выделило ОУ «Екатеринбургская школа №1» более 1 млн руб. Прокуратура будет держать на контроле ход работ.