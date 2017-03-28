Деньги на горячее водоснабжение и ремонт забора в школе Екатеринбурга выделены только после вмешательства прокуратуры
28 марта 2017, 11:05Общество
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Прокуратура Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства об образовательной деятельности и санитарного законодательства в ОУ «Екатеринбургская школа №1», реализующей адаптивные программы образования.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено: школа ограждена забором, в котором нарушена целостность элементов ограждения, в здании отсутствует централизованное горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Все вышеуказанное нарушает нормы СанПиН.
Прокуратура инициировала судебное слушание, в ходе которого было принято решение дать образовательному учреждению шесть месяцев на устранение недочетов. Обеспечить финансирование в размере, необходимом для устранения нарушений, обязали Министерство образования Свердловской области.
Министерство образования своевременно отреагировало на судебное решение и выделило ОУ «Екатеринбургская школа №1» более 1 млн руб. Прокуратура будет держать на контроле ход работ.
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