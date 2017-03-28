Популярные варианты матрасов для двуспальной кровати

Ортопедический матрас – достойный выбор для тех, кто знает, какими характеристиками должно обладать изделие для полноценного отдыха: надежность, прочность, а также упругость. Тем более, если приобретается двуспальная кровать – большая по размерам по сравнению с 1 и 1,5 спальными вариантами и способная выдерживать большие нагрузки. Выбор матраса должен основываться на том, что такие матрасы бывают непружинного и пружинного вида. Прежде, чем купить изделие, следует выяснить, из чего и как оно изготавливается.

На чем должен основываться выбор

Матрасы с ортопедическим эффектом созданы для исключения возможности деформации позвоночника, а также предотвращения онемения мышц и снятия напряженности. Основная цель – принятие такой формы, чтобы спящий на протяжении ночи чувствовал комфорт, а его спина была прямая. Сегодня большее число из существующих моделей обладают в какой-то мере (полностью или частично) ортопедическим свойством.

По результатам исследований выявлено, что максимально эффективны пружинные матрасы с отдельными блоками, а также те, в которых есть несколько слоев наполнителя. Не стоит забывать и об индивидуальных особенностях каждого человека, поэтому перед совершением покупки обязательно нужно проверить, комфортно ли лежать на выбранной модели, хорошо ли расслабляются мышцы спины. Стоит обратить внимание, что экономить на этом изделии лучше не стоит – от того, как изготовлен каждый элемент конструкции в отдельности зависит эргономичность и срок эксплуатации.

На стоимость влияет:

- основа конструкции: блок из множества пружин, наполнитель (их около 10, у каждого своя стоимость);

- материал покрытия и чехла – чем современнее ткань, тем выше цена;

- внешнее оформление;

- страна-производитель.

Чем качественнее в целом материалы в изделии, начиная от обшивки, заканчивая высокотехнологичным наполнителем, тем надежнее будет матрас и тем дольше он прослужит по своему назначению.

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Особенности пружинных вариантов

Многие выбирают пружинные матрасы из-за оптимальной стоимости на них и хорошее действие на спину. Все доступные модели имеют различия в:

- форме;

- расположении составляющих элементов;

- сплетении пружин и числе витков (чем их больше, тем выше показатель упругости изделия).

Популярны матрасы со способом плетения – непрерывным. Составляющие элементы большого диаметра имеют по пять витков, что способствует увеличению срока использования и способности выдерживать значительные нагрузки. В моделях с независимым блоком встроены пружины по 9 витков. Такие матрасы абсолютно бесшумны благодаря тому, что каждая пружина находится в чехле, и производят отличный ортопедический эффект.

Качественные матрасы без пружин

Непружинные изделия отличаются повышенным комфортом и удобством для отдыха. Они отличаются тем, что в основе присутствует специальный наполнитель. Это может быть латекс, как искусственный, так и натуральный, поролон, волокно кокоса, пенополиуретан. Есть и более экзотичные варианты, реже используемые для изготовления матрасов: водоросли, мемори фом, а также конский волос.