Семья из Красноуральска отсудила у врачей более полутора миллионов рублей за тяжелую инвалидность дочери

Маленькая Алина, которой в этом году исполнится 7 лет, родилась с рядом серьезных нарушений. Как установили эксперты, виноваты в этом медики, пишет Е1.

Когда женщина все же поступила в больницу в Нижней Туре, ей прокололи околоплодный пузырь, откуда пошли черные воды. Это означало, что ребенок испытывал кислородное голодание. Такое может быть, когда плод сильно переношен.

Когда девочка родилась, она не могла сама дышать, новорожденную госпитализировали в Красноуральск. Малышке сразу поставили множество диагнозов, в том числе, атрофия головного мозга и поражение ЦНС.

Всю свою жизнь девочка находится в тяжелом состоянии, огромные средства уходят на ее лечение, врачи говорили, что она проживет 4 месяца, но ребенок до сих пор борется за жизнь.

Мама Алины подала иск в суд, судебные разбирательства длились довольно долго. Но женщина не пожалела сил и времени, чтобы добиться справедливости. Как говорит Евгения, она познакомилась с множеством мам, у которых по вине медиков дети стали инвалидами.

Главврач больницы в Нижней Туре сообщил, что планирует обжаловать судебное решение. В больнице Красноуральска комментировать ситуацию отказались вообще.