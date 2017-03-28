Сотрудница полиции Алапаевска оправдана по обвинению в халатности: она не виновата в изнасиловании несовершеннолетней
28 марта 2017, 08:40Общество
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В Алапаевске оправдательный приговор получила капитан полиции, которую обвиняли в халатности, повлекшей изнасилование школьницы.
Сюжеты: Алапаевск
Разбирательство по данному делу закончилось в сентябре 2016 года, тогда суд вынес обвинительный приговор. По материалам дела известно, что несовершеннолетняя девушка была изнасилована и ограблена отцом и дедом. Ранее семья была поставлена на учет в управлении социальной политики и другие органы, поэтому о социально-опасном положении было известно.
На сегодняшний день сотрудница отдела по делам несовершеннолетних оправдана, пишет Политсовет. В её действиях не нашли состава преступления. Женщина 1977 года рождения продолжит работу на ранее занимаемой должности.
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