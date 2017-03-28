Сотрудница полиции Алапаевска оправдана по обвинению в халатности: она не виновата в изнасиловании несовершеннолетней

Разбирательство по данному делу закончилось в сентябре 2016 года, тогда суд вынес обвинительный приговор. По материалам дела известно, что несовершеннолетняя девушка была изнасилована и ограблена отцом и дедом. Ранее семья была поставлена на учет в управлении социальной политики и другие органы, поэтому о социально-опасном положении было известно.