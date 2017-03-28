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УК Нижней Салды манипулируют муниципалитетом: администрация Нижнего Тагила поможет в проведении экспертизы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УК Нижней Салды манипулируют муниципалитетом: администрация Нижнего Тагила поможет в проведении экспертизы

28 марта 2017, 08:50Общество
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