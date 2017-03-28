Закулисная жизнь участников телепроекта Дом-2

Большинство из них является творческими людьми, поэтому они становятся участниками различных концертов и конкурсов. На официальном сайте проекта дом 2 свежие новости появляются каждый день, поэтому информацию о происходящих событиях можно посмотреть в любое время суток.

Телезрителей часто интересует закулисная жизнь бывших участников проекта. Одной из первых была юная симпатичная девушка Ольга Бузова. Наивная 18-летняя героиня реалити-шоу долго не могла построить свои отношения с достойным парнем. Однако ее неординарность и способность к творчеству не позволяли другим участникам голосовать против нее. Ольга является законным лидером проекта, представляющим первую пятерку.

Несколько лет поклонники интересной передачи наблюдали за развитием отношений Ольги с Романом Третьяковым. К сожалению, личные отношения между молодыми людьми не сложились. Однако этот союз помог создать много творческих разработок. Еще и сегодня их общая книга «Роман с Бузовой» пользуется большой популярностью. Ольга Бузова с 2008 года является ведущей Дома-2. Она работает совместно с Ксенией Бородиной, которая стояла у истоков проекта.

Второй яркой участницей является Виктория Боня. Девушка запомнилась зрителям своей красотой и умом. Сегодня Боня является известной телеведущей. Ее популярность не затмил ни отъезд из России, ни рождение ребенка. Большой интерес поклонники Дома-2 проявляют к судьбе Солнца. Девушка проживает в выигранной квартире и принимает участие в различных ток-шоу. Армия ее фанатов постоянно увеличивается.

В пятерку популярных экс-участников телепроекта входят также Степан Меньщиков и Рустам Солнцев. Молодые люди еще в Доме-2 успели проявить свои творческие способности, принимая участие в концертах. Сегодня они активно занимаются интересными телепроектами, а также много выступают с вокальными номерами.