Известные блогеры принесли извинения за фейки о пожаре в Кемерово (ВИДЕО)

После того, как начала появляться информация о пожаре в торговом центре в Кемерово, сеть интернет наполнили видео и сообщения о том, что власти скрывают сведения о реальном количестве погибших. Блогеры ссылались на непроверенные источники, которые представлялись сотрудниками МЧС, скорой помощи и персоналом ТЦ «Зимняя вишня».



Например, блогер Николай Соболев сравнил пожар в Кемерово с трагедией на Чернобыльской АЭС, масштабы которой замалчивались советской пропагандой. Версию о 100 погибших поддержали блогеры с канала «Немагия». Михаил Печерский и Алексей Псковитин ссылались на запись женского голоса из аудиосообщения WhatsApp. Максимальная цифра, которую озвучили в интернете – свыше 400 жертв. Цифры никто не проверял, а тем временем ролики набирали миллионы просмотров.



Только на третий день после трагедии стало известно о том, что большая часть информации, имеющаяся в интернете, является фейком. Одним из первых дезинформировать общественность начал украинский блогер Евгений Вольнов, который 25 марта обзванивал морги Кемерова и представлялся сотрудником МЧС, требуя выделить места для трёхсот тел. На основе видео Вольнова начали появляться аудиозаписи с аналогичными данными о погибших, которые разошлись по соцсетям и мессенджерам.







Одним из первых свою ошибку признал Николай Соболев. Утром 28 марта подписчики его канала увидели, что ролик, опубликованный ранее, был скрыт. Чуть позже появился официальный комментарий от Николая.





В сети появилась информация про несостыковку в количестве погибших, Многие СМИ, в том числе и я, ссылаясь на нее, могли дезинформировать людей из-за омерзительных вбросов. Я не знаю, кто стоял у их истоков — пранкеры, еще какие-то люди, важно одно — в моем ролике было несколько раз отмечено, что информация ничем не подтверждена и доверять ей нельзя, -- пояснил блогер.



28 марта извинения подписчикам принесла телеведущая и блогер Ксения Бородина, имеющая 11 млн последователей в Инстаграме.





Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети, -- написала Ксения.



Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)28 Мар 2018 в 3:06 PDT