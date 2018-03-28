Как выбрать чугунный канализационный люк в зависимости от места его установки

Выбор чугуна обусловлен большим весом крышки колодца. Поскольку его вес более 50 килограммов, люк не сможет открыться при воздействии на него колес автомобилей.

Существует множество конфигураций: овальные, квадратные, выпуклые и другие (см. все). Также встречаются изделия с различной массой и способами крепления. Круглая форма наиболее удобна из соображений эргономичности. Такую крышку до места установки можно катить. Верхняя поверхность чугунного люка имеет шероховатую структуру. Это делается для увеличения сцепления подошв обуви человека и колес машин. Металл становится очень скользким, особенно при намокании и ребристая поверхность способна предотвратить травматизм людей при падении или заносы машины при попадании колеса на мокрый металл.

Преимущества чугунных изделий

Чугун выбран для изготовления не случайно. Он имеет массу преимуществ:

срок службы – минимум восемь десятилетий;

металл способен выдерживать огромные внешние механические нагрузки;

чугун устойчив к перепадам температур. При этом он обладает не высокой теплопроводностью, что позволяет люку не накаляться при палящем солнце;

собственный большой вес люка является дополнительным фактором, который удерживает его на месте.

К сожалению, часты кражи люков, поскольку чугун представляет интерес для любителей легкой наживы. Люк очень просто демонтируется и принимается пунктами приема металлов. На месте, где раньше был люк, остается незащищенный вход в шахту, что представляет опасность для людей, животных, автомобилей.

Подбор вида люков

Канализационные люки, производимые из чугуна, разделяются на несколько типов в зависимости от места установки:

магистральные. Защищают канализационные шахты, находящиеся под автомобильными дорогами. Способны выдержать нагрузку до 40 тонн;

тяжелые. Эти конфигурации имеет большой собственный вес (до 180кг), что позволяет им удерживаться на месте под собственным весом. Используются на магистралях , где наблюдается постоянное интенсивное движение транспорта;

средние. Применяются в пешеходных и дворовых зонах, где нет интенсивного движения автотранспорта. Способны выдержать давление массой 12,5 т;

легкие Л. Используются в зонах, где нет автомобильного движения: на тротуарах, пешеходных дорожках, в парках. Такой люк способен выдерживать нагрузку не более полутора тонн.

Иногда использование тяжелого чугунного канализационного люка не рекомендовано из-за свойств грунта. Например, при обустройстве защиты канализационной системы около частного домостроения чугунные конфигурации ставят только в тех местах, где вероятно движение транспорта. В других местах оптимальным будет применять люки, выполненные из других материалов. Они легче, дешевле и отлично вписываются в дворовую территорию частного дома.

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