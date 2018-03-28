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Новости Нижнего Тагила

Проверка пожарной безопасности на объектах Нижнего Тагила будет происходить регулярно

28 марта 2018, 17:20Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,пожарные,МЧС,сергей носов,контроль,пожарная безопасность,Спортивные сооружения,кинотеатр,дом культуры

После трагедии в Кемерово Нижний Тагил проведет проверку социально значимых объектов и торговых центров. Особое внимание в городе будет уделено школам и учреждениям, где проводят досуг маленькие тагильчане — спортивные сооружения, кинотеатры и дома культуры.

Об этих и других вопросах говорили на совещании 28 марта в администрации Нижнего Тагила, в котором приняли участие Сергей Носов, представители СК, прокуратуры и МЧС, руководители управлений образования, промышленной политики и предпринимательства, архитектуры и градостроительства.

В ходе проведения совещания обсудили способы привлечения недобросовестных застройщиков к ответственности в случае нарушения правил пожарной безопасности. Также на объектах торгового значения, не введенных в эксплуатацию, но осуществляющих коммерческую деятельность, будут проведены проверки.

Делать деньги на безопасности людей недопустимо. Трагедия, подобная той, что случилась в Кемерово, не должна повториться, -- отметил Сергей Носов.


План по проведению проверок в городе будет согласован на совете по общественной безопасности, сообщает Администрация Нижнего Тагила.

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