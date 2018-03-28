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Новости Нижнего Тагила

Морозы до -22 градусов и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

28 марта 2018, 16:40Добавить новость
Нижний Тагил,погода,Свердловская область,морозы,снегопад,весна,прогноз погоды
Синоптики предупреждают о наступлении в Свердловской области холодов, сопровождаемых снегопадами. После 28 марта температура может опуститься до минус 22 градусов.

По прогнозам, на 28 марта днём температура в регионе будет от +2 до -3 градусов, местами может опуститься до -7. Осадки небольшие или умеренные, возможен гололёд.


29 и 30 марта днём ожидается от -1 до -6 градусов. Также пройдёт небольшой либо умеренный снег.


По ночам температура будет опускаться ниже -10 градусов. С 29 на 30 марта температура ночью может достичь -22 градусов, передает «Вечерний Екатеринбург».

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Погода в Нижнем Тагиле
-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
вечер: -5
ночь: -10
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