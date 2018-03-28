Проживающие с инвалидами российские пенсионеры получат льготы на капремонт

Ранее были введены поправки, согласно которым выплаты компенсируются одиноким пожилым людям. Однако возникла нестыковка: если пенсионер живёт не один, а с инвалидом, то оба всё же должны платить по квитанции, ведь в данном случае пенсионер не является одиноким. У инвалидов при такой ситуации, в свою очередь, одна льгота фактически заменяется другой, передает «Российская газета».