Следственный комитет проводит проверку из-за пьяного дебошира на борту рейса Екатеринбург-Анталья. 27 марта пассажир устроил беспорядок в самолёте, из-за чего экипаж вынужден был задержать мужчину и передать полиции.

Почти всю дорогу пассажир выпивал, но вёл себя спокойно. Внезапно мужчина начал приставать к другим пассажирам и кричать - он начал беспорядки ближе к концу рейса, когда вставать с кресел было запрещено.



На попытки успокоить дебошира тот отвечал агрессией - мужчина отбивался от пытавшихся его успокоить членов экипажа и ругался матом. Несколько пассажиров оказали содействие сотрудникам авиакомпании и помогли скрутить нарушителя.



Высадка была задержана на 20 минут, нарушителя передали сотрудникам полиции, пишет «Вечерний Екатеринбург». Пресс-служба СК заявила о начале проверки.



