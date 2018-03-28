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Новости Нижнего Тагила

Пьяный пассажир устроил дебош на самолёте рейса "Екатеринбург-Анталья (ВИДЕО)

28 марта 2018, 14:40Добавить новость
алкоголь,Екатеринбург,курьезы,нарушение,полиция,проверка,происшествие,транспорт,туризм,самолёт,дебош

Следственный комитет проводит проверку из-за пьяного дебошира на борту рейса Екатеринбург-Анталья.  27 марта пассажир устроил беспорядок в самолёте, из-за чего экипаж вынужден был задержать мужчину и передать полиции.

Почти всю дорогу пассажир выпивал, но вёл себя спокойно. Внезапно мужчина начал приставать к другим пассажирам и кричать - он начал беспорядки ближе к концу рейса, когда вставать с кресел было запрещено.

На попытки успокоить дебошира тот отвечал агрессией - мужчина отбивался от пытавшихся его успокоить членов экипажа и ругался матом. Несколько пассажиров оказали содействие сотрудникам авиакомпании и помогли скрутить нарушителя.


Высадка была задержана на 20 минут, нарушителя передали сотрудникам полиции, пишет «Вечерний Екатеринбург». Пресс-служба СК заявила о начале проверки.

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