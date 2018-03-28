Сотрудник Уральского Ростехнадзора обвиняется в вымогательстве 500 тыс. рублей

У агрофирмы не было актов приемки газораспределительной и газопотребительной систем. Проверяющий сообщил, что может закрыть на нарушения глаза, если ему заплатят 500 тыс. рублей.



Арендатор должен был заплатить инспектору часть денег - 250 тыс. - в декабре 2017 года, однако он заявил на инспектора в УФСБ, и тот был задержан силовиками в момент получения денежных средств.





Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, сообщает «Московский комсомолец».



Напомним, что в Нижнем Тагиле сотрудница Ростехнадзора обвиняется в получении 200 000 рублей взятки.