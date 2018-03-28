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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник Уральского Ростехнадзора обвиняется в вымогательстве 500 тыс. рублей

28 марта 2018, 12:45Добавить новость
Екатеринбург,ростехнадзор,взятка,деньги,тюрьма,суд,агрофирма
Сотрудник Уральского управления Ростехнадзора просил 500 тыс. рублей за неуказание в протоколе нарушений, выявленных на объектах агрофирмы в Красноуральске и Кировграде.

У агрофирмы не было актов приемки газораспределительной и газопотребительной систем. Проверяющий сообщил, что может закрыть на нарушения глаза, если ему заплатят 500 тыс. рублей.

Арендатор должен был заплатить инспектору часть денег - 250 тыс. - в декабре 2017 года, однако он заявил на инспектора в УФСБ, и тот был задержан силовиками в момент получения денежных средств.

Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что в Нижнем Тагиле сотрудница Ростехнадзора обвиняется в получении 200 000 рублей взятки.

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