Сотрудник Уральского Ростехнадзора обвиняется в вымогательстве 500 тыс. рублей
28 марта, 12:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудник Уральского управления Ростехнадзора просил 500 тыс. рублей за неуказание в протоколе нарушений, выявленных на объектах агрофирмы в Красноуральске и Кировграде.
Сюжеты: Екатеринбург
У агрофирмы не было актов приемки газораспределительной и газопотребительной систем. Проверяющий сообщил, что может закрыть на нарушения глаза, если ему заплатят 500 тыс. рублей.
Арендатор должен был заплатить инспектору часть денег - 250 тыс. - в декабре 2017 года, однако он заявил на инспектора в УФСБ, и тот был задержан силовиками в момент получения денежных средств.
Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, что в Нижнем Тагиле сотрудница Ростехнадзора обвиняется в получении 200 000 рублей взятки.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей