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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане провели акции памяти и скорби по жертвам пожара в Кемерово (ВИДЕО)

28 марта 2018, 21:00Добавить новость
акция,город,Нижний Тагил,Россия,зимняя вишня,траур,минута молчания
Во всех районах Нижнего Тагила 28 марта прошли акции памяти. Тагильчане скорбят о людях, которые погибли в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Первые лица города, в частности мэр Сергей Носов, приняли участие в «Минуте молчания». На место приехали сотни горожан с разных районов Нижнего Тагила, они выпустили в небо белые шары, символизирующие светлые души погибших детей и их родителей. 


Глава города обратился к присутствующим со словами благодарности. Он отметил, что горожане «всегда умели сострадать и подставлять плечо». Сергей Носов призвал всех поклясться, что в нашем городе такого не произойдет, передает издание «Тагильский рабочий».

Тагильчане всегда умели сострадать, подставить плечо. Спасибо всем, кто сегодня пришел сюда, почтил память погибших в страшном пожаре минутой молчания. Мы должны поклясться, что ничего подобного в нашем городе не случится. Это от нас зависит, и так будет, обещаем, -- обратился к горожанам Сергей Носов.

 

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Фото: «Тагильский рабочий»


Жители Вагонки также организовали акцию памяти и скорби: у танка на остановке «Площадь танкостроителей», на площади Славы.

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Фото: группа УВЗ 


В центре города на светодиодном экране появилась скорбная надпись в поддержку жителей Кемерово.

 

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Видео: пользователи соцсети «ВКонтакте»
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