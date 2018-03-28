Тагильчане провели акции памяти и скорби по жертвам пожара в Кемерово (ВИДЕО)

Первые лица города, в частности мэр Сергей Носов, приняли участие в «Минуте молчания». На место приехали сотни горожан с разных районов Нижнего Тагила, они выпустили в небо белые шары, символизирующие светлые души погибших детей и их родителей.

Глава города обратился к присутствующим со словами благодарности. Он отметил, что горожане «всегда умели сострадать и подставлять плечо». Сергей Носов призвал всех поклясться, что в нашем городе такого не произойдет, передает издание «Тагильский рабочий».

Тагильчане всегда умели сострадать, подставить плечо. Спасибо всем, кто сегодня пришел сюда, почтил память погибших в страшном пожаре минутой молчания. Мы должны поклясться, что ничего подобного в нашем городе не случится. Это от нас зависит, и так будет, обещаем обратился к горожанам Сергей Носов.

Жители Вагонки также организовали акцию памяти и скорби: у танка на остановке «Площадь танкостроителей», на площади Славы.

Фото: группа УВЗ

В центре города на светодиодном экране появилась скорбная надпись в поддержку жителей Кемерово.

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