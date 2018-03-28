Тагильчане запустят в небо белые шары в знак скорби по погибшим в Кемерово
28 марта, 13:25Общество
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Общественники Нижнего Тагила призывают жителей города 28 марта принять участие в акции в знак памяти о погибших в пожаре в Кемерово.
Сюжеты: Нижний Тагил
Горожанам предлагают запустить в небо белые шары: в 18 часов на площади Славы и в Театральном сквере у скульптуры «Семья». В 19.00 всех водителей просят просигналить, сообщает Тагил-ТВ.
27 марта к статуе «Семья», размещенной в Театральном сквере, жители Нижнего Тагила начали приносить цветы и игрушки в память о погибших в пожаре.
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