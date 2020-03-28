Авиакомпания «Победа» с 1 апреля приостанавливает полеты из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 11:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Авиакомпания «Победа» приостановит полеты с 1 апреля по 31 мая, сообщает пресс-служба компании.
Сюжеты: Коронавирус
Будут отменены все рейсы, включая внутренние. До этого об отмене рейсов сообщила компания Azur Air.
23 марта «Победа» приостановила выполнение международных рейсов, оставив лишь рейсы для вывоза туристов из зарубежных стран. Авиакомпания пока не разъяснила, возможен ли будет полный возврат денег за билеты. Перевозчик сообщил, что потраченные на билеты средства будут возвращены на счета в личных кабинетах пассажиров. Деньги можно будет потратить на любые перелеты в течение года после того, как компания возобновит полеты.
Карта распространения коронавируса в России
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