Авиакомпания «Победа» с 1 апреля приостанавливает полеты из-за пандемии коронавируса

23 марта «Победа» приостановила выполнение международных рейсов, оставив лишь рейсы для вывоза туристов из зарубежных стран. Авиакомпания пока не разъяснила, возможен ли будет полный возврат денег за билеты. Перевозчик сообщил, что потраченные на билеты средства будут возвращены на счета в личных кабинетах пассажиров. Деньги можно будет потратить на любые перелеты в течение года после того, как компания возобновит полеты.