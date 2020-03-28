На Урале фермеры пожаловались Мишустину на отмену уличных ярмарок
Сегодня, 15:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Межрегиональный центр поддержки сельхозпроизводителей в Свердловской области направил письмо федеральным властям из-за отмены ярмарок, сообщает znak.
Письмо адресовано уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. В письме говорится, что отмена уличных ярмарок ведет к убыткам фермеров, которые не могут реализовать свою продукцию. Производители просят власти помочь, не указывая конкретные меры поддержки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей