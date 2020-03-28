На Урале фермеры пожаловались Мишустину на отмену уличных ярмарок

Письмо адресовано уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. В письме говорится, что отмена уличных ярмарок ведет к убыткам фермеров, которые не могут реализовать свою продукцию. Производители просят власти помочь, не указывая конкретные меры поддержки.