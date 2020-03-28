НТТЭК обязал студентов отрабатывать практику во время недели самоизоляции

Соответствующий приказ подписала директор учебного учреждения Наталья Мякишева. Как заявлено в документе, если предприятие, куда на практику был направлен студент, продолжает работу, то и студент обязан проходить в нём практику. Так, ряд учащихся были направлены на работу в торговые центры. При этом с 30 марта по 5 апреля в самом колледже объявлены неучебные дни.

Практика у них с 23 марта по 5 апреля. Студентов направили в торговый центр на ГГМ, сказали, если он работает — значит нужно проходить практику. Но сейчас же карантин! рассказали TagilCity.ru студенты.

Однако начальник Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Бармин подчеркнул: все студенты на время объявленной властями нерабочей недели не должны выходить ни на учёбу, ни на практику, им лучше оставаться дома, на самоизоляции.

В связи с указом президента все студенты отпущены домой, сказал TagilCity.ru Бармин.