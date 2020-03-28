В Екатеринбурге на месте сгоревшего дома предложили установить мемориальный знак
В Екатеринбурге, на месте сгоревшего дома на улице Омская, 91 было предложено установить мемориальный знак в память о погибших и создать сквер, сообщает интернет-издание Znak.
Общественник Дмитрий Москвин на сайте Change.org создал петицию по этому поводу. В течение трех часов под ней подписалось уже 259 человек.
В петиции вносится предложение о запрете любых работ на территории сгоревшего дома. Также предложение касается зданий, горевших на Эльмаше и Уралмаше, вплоть до окончания расследования. Также выражается просьба о помощи властей в переселении жильцов в другие дома.
Пожар на улице Омской произошел ночью 26 марта. Десяти жильцам удалось спастись, восемь человек погибли (одна женщина скончалась уже в больнице).
Причиной пожара предположительно стал поджог. Стало известно, что на месте этого дома в скором времени планировалось строительство жилья ООО «Фортис». Однако директор компании заверяет, что их фирма не имеет отношения к пожару и никаких конфликтных ситуаций с жильцами дома не возникало.