В Екатеринбурге на месте сгоревшего дома предложили установить мемориальный знак

Общественник Дмитрий Москвин на сайте Change.org создал петицию по этому поводу. В течение трех часов под ней подписалось уже 259 человек.

В петиции вносится предложение о запрете любых работ на территории сгоревшего дома. Также предложение касается зданий, горевших на Эльмаше и Уралмаше, вплоть до окончания расследования. Также выражается просьба о помощи властей в переселении жильцов в другие дома.

Пожар на улице Омской произошел ночью 26 марта. Десяти жильцам удалось спастись, восемь человек погибли (одна женщина скончалась уже в больнице).