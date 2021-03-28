Капитан «Уральских пельменей» планирует снять фильм на Урале

Там и летом-то не проехать, потому что это съемочная группа, оборудование. Мы даже специальные какие-то подъезды смотрели, чтоб были. Там есть очень классные съемочные виды, но туда просто не добраться. Придется на себе тащить всё оборудование, это тяжело,отметил Андрей Рожков.