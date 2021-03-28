Синим цветом загорятся здания Екатеринбурга в поддержку людей с аутизмом

Акция «Зажги синим», в поддержку людей с аутизмом, пройдёт в Екатеринбурге. Знаковые здания и памятники в этот день будут подсвечиваются синим светом.

2 апреля муниципальные власти города Екатеринбург призвали всех граждан присоединиться к акции, посвящённой Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. В этот день в городе с 20:15 до 06:00 зажгется синяя подсветка на главных городских зданиях. Праздничная иллюминация появится на театре юного зрителя, театре балета «Щелкунчик» и здании Администрации города. Также она будет работать на проспекте Ленина и улице Свердлова, сообщается на официальном сайте города Екатеринбург. с 1 по 3 апреля на видеоэкранах города будет запущена трансляция роликов с информацией об аутизме. Видео будет транслироваться на экранах театра балета «Щелкунчик» и Театра юного зрителя. В социальных сетях, на главных сайтах всех муниципальных учреждений культуры будет размещена информация об аутизме. Специальные репортажи выйдут также на сайте Управления культуры Администрации города Екатеринбурга. В сетях Instagram и Facebook состоится онлайн-флешмоб «Зажги синим — поддержи людей с аутизмом». Каждый сможет принять участие в следующих форматах: разместить буклет или плакат в учреждениях, на сайтах и соцсетях, запустить видео-ролики с информацией на экранах, с использованием специального сайта провести «Урок доброты». Также можно поучаствовать в информационном флешмобе. Для этого нужно зайти на соответствующий сайт, используя кнопку «поделиться», рассказать об аутизме в своих аккаунтах в социальных сетях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter