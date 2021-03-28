Синим цветом загорятся здания Екатеринбурга в поддержку людей с аутизмом

Синим цветом загорятся здания Екатеринбурга в поддержку людей с аутизмом

Сегодня, 13:10ОбществоФото: екатеринбург.рф
Акция «Зажги синим», в поддержку людей с аутизмом, пройдёт в Екатеринбурге. Знаковые здания и памятники в этот день будут подсвечиваются синим светом.

2 апреля муниципальные власти города Екатеринбург призвали всех граждан присоединиться к акции, посвящённой Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

В этот день в городе с 20:15 до 06:00 зажгется синяя подсветка на главных городских зданиях. Праздничная иллюминация появится на театре юного зрителя, театре балета «Щелкунчик» и здании Администрации города. Также она будет работать на проспекте Ленина и улице Свердлова, сообщается на официальном сайте города Екатеринбург.

с 1 по 3 апреля на видеоэкранах города будет запущена трансляция роликов с информацией об аутизме. Видео будет транслироваться на экранах театра балета «Щелкунчик» и Театра юного зрителя.

В социальных сетях, на главных сайтах всех муниципальных учреждений культуры будет размещена информация об аутизме. Специальные репортажи выйдут также на сайте Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.

В сетях Instagram и Facebook состоится онлайн-флешмоб «Зажги синим — поддержи людей с аутизмом».

Каждый сможет принять участие в следующих форматах: разместить буклет или плакат в учреждениях, на сайтах и соцсетях, запустить видео-ролики с информацией на экранах, с использованием специального сайта провести «Урок доброты».

Также можно поучаствовать в информационном флешмобе. Для этого нужно зайти на соответствующий сайт, используя кнопку «поделиться», рассказать об аутизме в своих аккаунтах в социальных сетях.

Сюжеты:
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