Тагильчане массово жалуются на «Водоканал-НТ» из-за фекалий в подвалах домов

Авгиевы конюшни

Сначала мы вызывали «Водоканал», они чистили, через пару недель нас снова топило, мы снова их вызывали и так продолжалось год, это достало всех жильцов и новую УК. После их затяжных реагирований на заявки и затопления мы дружненько после «Водоканала» должны сделать все за них: прочистить подвал, откачать воду, «поплавать» в фекалиях, которые выше пояса, а иногда и с человеческий рост, и затем обработать все от насекомых,жалуются жители в беседе с TagilCity.ru.