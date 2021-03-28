Тагильчане массово жалуются на «Водоканал-НТ» из-за фекалий в подвалах домов

В случаях с затоплениями жилых домов — подвалов, квартир — просматривается стабильность. Жильцы домов жалуются на сроки реагирования «Водоканала» по их заявкам. Также их не устраивает, что ситуация либо не меняется, либо возникает вновь, через короткий период времени.
Тагильчане массово жалуются в СМИ и в пабликах в соцсетях, публикуя фотографии затопленных подвалов и жалуясь на запах и сырость. Однако претензии к скорости реакции «Водоканалу-НТ» предъявляют не только рядовые граждане, но и надзорные ведомства.
Заявки исполняются крайне плохо. Например, при проверке дома № 43 на улице Краснознаменная было установлено, что управляющая компания УК «Демидов» подала заявку 18 августа. Она зарегистрирована была в журнале и была заявка исполнена только 29 августа. На двенадцатые сутки после того, как ее зарегистрировали, рассказывал старший помощник прокурора прокуратуры Ленинского района Алексей Эдилов в интервью ТРК «Телекон».
Жители дома № 43 по улице Краснознаменной заявляют, что их подвал топит уже более 10 лет. Жильцы обращались в «Водоканал-НТ» самостоятельно и через УК, но все безуспешно. Раньше в подвале располагалась мастерская, после затоплений они съехали, опоры подвала и стены размыты, проводка постоянно в испарениях и влажная, рассказал собственник одной из квартир.
Последний случай в этом доме был 8 февраля. Однако в тот день на потоп из фекалий от «Водоканал-НТ» приехала спецмашина, которая постояла и уехала, ничего не сделав:
В 9 утра приехала оранжевая машина — машина ООО «Водоканал-НТ», которая чистит «Акваджет» под давлением воды между колодцами. Она развернулись в нашем дворе и уехала, не сделав никаких работ. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения (видео есть в распоряжении редакции),рассказывает TagilCity.ru старшая по дому Юлия.
На месте в тот день поработала только аварийная бригада, устранившая последствия потопа. Жильцы считают, что машина должна была произвести какие-то работы по прочистке засоров, однако это сделано не было.
Об отсутствии эффекта от работы коммунальной службы говорят и жильцы дома № 1А по улице Окунева: они неделю дышали канализационными запахами. Жители пожаловались на бездействие коммунальщиков в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте. Сотрудники «Водоканала» сообщали об устранении проблемы, но на самом деле даже не приезжали на место аварии, утверждают жильцы.
Так, в доме № 54 по улице Ульяновской засорились канализационные коллекторы 12 января, после чего фекалии оказались в подвале, рассказывают читатели ИА «Все новости». После коммунальной аварии неприятный запах из подвала почти неделю беспокоил жителей дома. Они обратились в управляющую компанию, которая передала заявку в ООО «Водоканал». По их словам, реакции никакой не последовало, а запах стал распространяться в квартиры.
В одной из управляющих компаний города сообщили, что проблема с колодцами «Водоканала» — не редкость. На одном из обслуживаемых домов, говорит сотрудник УК, колодцы были на подпоре, поэтому канализационные стоки шли в подвал либо поднимались обратно в квартиры.
Также в УК заявили, что жалобы жителей по подобным аварийным ситуациями обрабатывались до трех недель. Все это время жильцы были вынуждены терпеть неудобства. В самой коммунальной компании не отрицают, что тагильчанам приходится ждать бригады.
Заявки на устранение засоров на сетях канализации выполняется в порядке очередности исходя из количества заявок в том или ином районе города. Срок выполнения зависит от количества поданных заявок и от сложности работ по их выполнению,объясняет директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.
При этом одной из причин очередей на выполнение заявок от жильцов управленец называет кадровый голод. Поиск персонала компания ведет:
У нас имеется нехватка специалистов для работы на сетях канализации. Набор сотрудников ведется через государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области и посредством электронных сервисов по поиску специалистов,сообщил Вячеслав Таран.
Редакция TagilCity.ru действительно обнаружила вакансию от ООО «Водоканал-НТ». На данный момент компании требуется слесарь аварийно-восстановительных работ. За тяжелые и вредные условия труда (это указано в самой вакансии от 16 марта) компания предлагает зарплату 23,6 тысячи рублей. Напомним, средняя зарплата по Нижнему Тагилу за девять месяцев 2020 года превысила 40,5 тысячи рублей.
Сначала мы вызывали «Водоканал», они чистили, через пару недель нас снова топило, мы снова их вызывали и так продолжалось год, это достало всех жильцов и новую УК. После их затяжных реагирований на заявки и затопления мы дружненько после «Водоканала» должны сделать все за них: прочистить подвал, откачать воду, «поплавать» в фекалиях, которые выше пояса, а иногда и с человеческий рост, и затем обработать все от насекомых,жалуются жители в беседе с TagilCity.ru.
По колено в фекалиях — это реальное описание подвалов после потопов, которое дали нам сразу несколько собеседников из числа работников УК и жильцов страдающих домов.
Жители дома № 23 на Липовом тракте рассказали, что из-за затопления водой сорвало заглушки в системе канализации, после чего подвал здания оказался затоплен фекалиями, а в квартирах появилась плесень.
Тагильчанка Юлия с Кирпичного поселка также жалуется на плесень в квартире: ей подвержены как стены, так и поверхности бытовой техники на кухне.
Принудительная вентиляция с вентиляторам на кухне и туалете, работающая круглосуточно, не справлялась, к четвертому дню после потопа у нас все окна, холодильник и другая техника покрылись черной плесенью, дышать просто нечем,описывает Юлия последствия долгого ожидания бригады «Водоканала».
Сотрудник УК рассказал TagilCity.ru, что подобные коммунальные аварии приводят к антисанитарии. Колодцы пробивают ревизионные заглушки и жидкости неделями льются в подвалы, после чего в них трудно попасть для приведения помещения в нормативное состояние.
Все это приводит к неприятному запаху, появлению насекомых и может стать причиной различных заболеваний у жильцов дома, особенно на первых этажах. Чтобы никакая зараза не распространилась по дому, подвальные помещения нужно дезинфицировать, объясняет специалист.
Да, сушим, проветриваем, но это риск развития различных заболеваний, это насекомые, это запах, жители первых этажей задыхаются в этом смраде. Мы вынуждены очищать это все, проводить дезинфекцию. Приходится затрачивать ресурсы и время, которые мы могли бы растратить на более полезные вещи для наших жителей,делится собеседник TagilCity.ru.
В подвалах канализационные стоки впитываются грунтом, а стены начинают гнить. Длительное воздействие влаги на здание может сказаться на его целостности, опасаются жители регулярно затапливаемых домов.
В тагильском «Водоканале» считают, что ряд затоплений может быть вызван неправильной эксплуатацией канализационных сетей жильцами домов — некоторые жители могут сбрасывать в унитаз различные отходы и предметы, которые нельзя спускать в канализацию. Мы уточнили, ведет ли «Водоканал-НТ» некую просветительскую работу с тагильчанами, чтобы снизить аварийность из-за засоров.
У нас нет возможности вести работу с населением по правилам пользования сетями канализации, но мы обращались в администрацию города и УК, с просьбой провести соответствующие работы с людьми,ответил на запрос редакции директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.
Тагильчане, регулярно страдающие от потопов в подвалах, связывают данные случаи состоянием межквартальных канализационных сетей, поскольку подпоры колодцев регулярно происходят на одних местах и в основном на поворотах линии. Наиболее сильные подтопления происходят в дожди и сезон таянья снега, говорят собеседники редакции. Коммуникации, которые были уложены в землю несколько десятилетий назад, уже попросту могут не справляться с современной нагрузкой водоотведения.