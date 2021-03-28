Уральский блогер сжег свою машину

Уральский блогер сжег свою машину

Сегодня, 11:50ОбществоФото: pixabay.com
Блогер из Карпинска обещал сжечь свою машину и сдержал слово.

После аварии на трассе Ханты-Мансийск — Югорск, Instagram-блогер Гавр из Карпинска попросил подписчиков перевести ему денежные средства в виде материальной помощи. Когда ее сумма достигнет 50 тысяч рублей, он обещал сжечь свою машину, говорится на странице блогера в Instagram.

Авария произошла 18 марта 2021 года. Блогер во время поездки снимал видео для социальной сети, скорость транспортного средства при этом была около 100 км/ч. Мужчина жаловался на усталость, скуку и отсутствие связи с интернетом.

В результате машину занесло на дороге, водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Лобовое стекло разбилось и до ближайшего города он ехал укутавшись в вещи, которые были в машине. Более 50 километров ехал блогр таким образом. Обратившись в больницу, у него не было зафиксировано травм.

Всё случившееся — это «хороший урок». Эти полторы секунды, пока я летел, у меня такую вечность длились! Но тем не менее я не перестаю позитивить, потому что жизнь дальше продолжается,сообщил своим подписчикам блогер Гавр.

страница instagram-блогера
Фото:instagram.com

Отпраздновать свое второе рождение блогер решил нестандартным способом, собрав денежные средства материальной помощи в размере 50 тысяч рублей, он поджег свою машину.

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