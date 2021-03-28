Уральский блогер сжег свою машину

В результате машину занесло на дороге, водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Лобовое стекло разбилось и до ближайшего города он ехал укутавшись в вещи, которые были в машине. Более 50 километров ехал блогр таким образом. Обратившись в больницу, у него не было зафиксировано травм.