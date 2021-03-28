Жалоба на полковника МВД и фекальная вонь. Итоги дня в Свердловской области

Множество жалоб от жителей Нижнего Тагила на запах фекалий начали поступать из разных районов города. Стоки попадают в подвалы и издают неприятные запахи. Жильцы негодуют из-за долгой реакции «Водоканала» по устранению данных случаев. В организации заявили о нехватке кадров, из-за которой жители неделями дышат нечистотами. В управляющих компаниях считают, что такие условия создают антисанитарные условия в квартирах: появляются насекомые, возрастает риск заболеваний. Кроме того, из-за влажной среды могут повредиться стены подвала, что нанесет вред целостность конструкции дома. Тагильчане считают, что виной всему коммуникации, которые были проложены десятки лет назад и не менялись всё это время.