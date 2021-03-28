Жалоба на полковника МВД и фекальная вонь. Итоги дня в Свердловской области

Жалоба на полковника МВД и фекальная вонь. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 28 марта.

Автобус с 26 несовершеннолетними попал в ДТП в Свердловской области. Авария случилась под Ирбитом с автомобилем ВАЗ-2110. Предварительной версией считается, что водитель отечественного автомобиля уснул за рулем. Он и его пассажир были доставлены в больницу. Для извлечения сотрудникам МЧС пришлось использовать гидравлический инструмент. В автобусе никто не пострадал. Дети направлялись в аэропорт «Кольцово», чтобы вылететь на конкурс «Танцемания» в Москву. После аварии им предоставили другой транспорт.

В Екатеринбурге адвокат уроженки Дагестана, которая сбежала из семьи и пряталась со своим защитником в отделе ОВД, пожаловался на нападение в участке полковника полиции. По его словам, на него набросился Магомед Курбанов, который является одним из руководителей уголовного розыска столицы Урала. Он написал заявление о происшествии. В МВД обещали прокомментировать случай позднее.

У 139 свердловчан выявлен коронавирус за сутки на Среднем Урале. В общей сложности за время пандемии у 82 108 жителей региона была подтверждена инфекция. 289 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, 96 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За период с 27 по 28 марта из медицинских учреждений были выписаны 150 человек, общее число выздоровевших достигло 75 407 свердловчан. С начала эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 2 706 летальных случаев, 10 человек скончались за минувшие 24 часа.

Множество жалоб от жителей Нижнего Тагила на запах фекалий начали поступать из разных районов города. Стоки попадают в подвалы и издают неприятные запахи. Жильцы негодуют из-за долгой реакции «Водоканала» по устранению данных случаев. В организации заявили о нехватке кадров, из-за которой жители неделями дышат нечистотами. В управляющих компаниях считают, что такие условия создают антисанитарные условия в квартирах: появляются насекомые, возрастает риск заболеваний. Кроме того, из-за влажной среды могут повредиться стены подвала, что нанесет вред целостность конструкции дома. Тагильчане считают, что виной всему коммуникации, которые были проложены десятки лет назад и не менялись всё это время.

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