26-летний житель Кушвы погиб в ходе спецоперации в Украине

Уроженец Свердловской области Юрий Инкин погиб в ходе специальной операции России в Украине.
Церемония прощания состоялась 23 марта в родном городе военного - Кушве.
Проститься с Юрием Инкиным пришли десятки местных жителей, пишет Е1. На похоронах, которые прошли со всеми воинскими почестями, играл военный духовой оркестр. Присутствовал почетный караул.
Глава Кушвы Михаил Слепухин рассказал журналистам, что проводить Юрия в последний путь пришли молодые ребята и ветераны войн. У всех на глазах были слезы.
По словам друзей, погибший был веселым и даже слегка «безбашенным» человеком, для которого нет ничего невозможного.
Старший лейтенант ВДВ был посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили его вдове во время похорон.