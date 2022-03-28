Экономист Богданов рассказал о вероятном запрете хождения долларов и евро внутри РФ

Экономист Олег Богданов в беседе с NEWS.ru дал прогнозы, могут ли в текущих условиях запретить хождение иностранной валюты внутри страны. Он отметил, что запрет валюты – непростой механизм.

Чтобы воплотить его в реальность, необходимо начать с отключения банков от специальной системы, но даже это не поможет полностью избавиться от зарубежной валюты. Как пишет NEWS.ru со ссылкой на высказывания эксперта, сейчас в стране ходят наличные доллары и евро, даже несмотря на запрет их ввоза из-за рубежа. Чтобы ввести в стране полный запрет на валюту, придется отключить банки от этой системы через SWIFT, закрыть корреспондентские счета всех российских банков в долларах и евро. Но даже после осуществления таких ограничений валюта будет находиться в обороте внутри страны, потому что доллары и евро могут ходить и через другие банки, другие системы. Эксперт уверен, что в России не будет дефицита валюты потому, что до введения санкций она активно завозилась. А запретить обращение каких-либо денежных средств в современной реальности практически никак не получится. Богданов уповает на то, что ввести полный запрет на валюту сейчас не получится. Особенно если запрет наличных будет введен централизованным способом. Ранее Центральный банк РФ имел возможность заказать большую партию наличных и ее привозили самолетами. А сейчас такой возможности уже нет. Может быть, частный банк может заказать 100 миллионов долларов и такую партию ввезут в страну полулегально. Подобный механизм уже реализуется в Иране. Эксперт особо подчеркивает, что сейчас в России большой запас наличных, так как их активно ввозили до начала санкций, поэтому дефицита возникнуть не должно.

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