ЕВРАЗ снес единственный на Урале буддистский монастырь

Напомним, что буддийская община «Шедруб Линг» покинула гору Качканар в феврале после нескольких лет конфликтов с ЕВРАЗом. В октябре 2019 года было заключено соглашение, согласно которому, буддисты должны были переехать до конца 2020 года на новое место, а на старом останутся священные ступы, куда будут пускать паломников. Однако в октябре 2020 года община разорвала соглашение.