ЕВРАЗ снес единственный на Урале буддистский монастырь

На данный момент на месте осталась статуя Будды и ступы, а техники там нет, пишет Е1 со ссылкой на члена буддистской общины Василия Абузарова. По его словам, на территорию никого не пускают.
Причиной сноса стало решение суда, которое вынесено 8 лет назад. Тогда основатель монастыря Михаил Санников должен был демонтировать все хозпостройки на горе. 16 марта срок добровольного исполнения закончился.
Так как участок находится в аренде Качканарского ГОКа, предприятию было вынесено определение о принудительном исполнении решения, рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа. Там добавили, что в решении суда сказано только о демонтаже бытовых построек, ступы сносить не планируется.
Напомним, что буддийская община «Шедруб Линг» покинула гору Качканар в феврале после нескольких лет конфликтов с ЕВРАЗом. В октябре 2019 года было заключено соглашение, согласно которому, буддисты должны были переехать до конца 2020 года на новое место, а на старом останутся священные ступы, куда будут пускать паломников. Однако в октябре 2020 года община разорвала соглашение.