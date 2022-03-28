С 1 апреля Банк Хоум Кредит повышает ставку по рублевым вкладам на 12 месяцев до 16%

Банк Хоум Кредит запланировал изменения процентных ставок по ряду рублевых вкладов с 1 апреля. Так, ставка по вкладам на 12 месяцев увеличится до 16% годовых. Ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев снизятся до 18% и 17% соответственно.

Минимальная сумма вклада составит всего 1000 рублей. Открыть вклад можно онлайн в приложении/интернет-банке либо в офисах Банка Хоум Кредит. Все вышеуказанные вклады можно пополнять в течение 7 дней с даты открытия. Подробную информацию об обслуживании можно уточнить на официальном сайте банка, пишут "Новые Известия". Одновременно вступят в силу новые условия начисления процентов по накопительным счетам, открытым с 1 августа 2021 года. Для получения самой высокой доходности 22% годовых нужно ежемесячно оплачивать дебетовыми, кредитными картами “120 дней без %” и “Кредитная Польза” или картами рассрочки Банка Хоум Кредит покупки на сумму более 50 000 рублей по всем картам в совокупности. Если транзакции по картам составят совокупно более 10 000 рублей, то на остаток по накопительному счету будет начисляться 17% годовых. В остальных случаях – 12% годовых. Самый высокий процент будет начислен на сумму остатка до 1 500 000 рублей. Если сумма выше, то 10% годовых. “Ставки по вкладам в нашем банке находятся на рекордно высоких уровнях. И, конечно, это весьма привлекательный инструмент приумножения сбережений. Ситуация на рынке меняется очень быстро. В такие периоды особенно важно грамотное планирование и взвешенные финансовые решения. Именно поэтому мы решили заранее сообщить о ближайшем изменении ставок по вкладам в нашем банке, чтобы все желающие успели оформить их по выгодным условиям и зафиксировать эту доходность”, – подчеркнул директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов.

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