С погибшим на Украине спецназовцем простились в Нижнем Тагиле

С погибшим на Украине спецназовцем простились в Нижнем Тагиле
С погибшим на Украине спецназовцем простились в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:44ОбществоФото: Ксения Федорова
Боец тагильского спецназа Владимир Голубцов был похоронен 27 марта с почестями на кладбище Рогожино.

Попрощаться с ним пришли родные и бликие, а также глава города Владислав Пинаев, заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, рассказала TagilCity.ru одна из присутствовавших на прощании Ксения.

Тело погибшего привезли в 13.00. Люди выстроились в колонну и заслушали речь с биографией Владимира. После этого глава города выступил с речью.

Я скажу коротко: мы сегодня провожаем в последний путь достойного человека, достойного тагильчанина, истинного сына своей страны, который до конца выполнил свой служебный долг,сказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что военный будет упокоен рядом с бойцами, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны для спасения от фашизма.

По словам девушки, после этого люди возложили у гроба цветы и подходили с соболезнованиями к родным. похоронен боец рядом с вечным огнем на почетном месте.

Напомним, тагильчанин Владимир Голубцов 26 февраля 2022 года отправился на спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации страны. О его гибели стало известно 16 марта. Владимиру было 37 лет. У него остались жена и двое детей.

Сюжеты:
ЭксклюзивОперация на УкраинеНижний Тагил
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