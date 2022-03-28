В Подмосковье обсудили новые меры поддержки бизнеса

В Подмосковье обсудили новые меры поддержки бизнеса
В Подмосковье обсудили новые меры поддержки бизнеса
Сегодня, 13:25ОбществоФото: pixabay.com
Упрощенная процедура и льготная ставка за аренду земли в Подмосковье, кредиты на льготных условиях и другие меры поддержки предпринимательства обсудили в Московской области. За круглым столом собрались представители бизнеса, регионального правительства и общественных организаций.

Одна из мер по поддержке бизнеса, уже получившая популярность в Подмосковье – аренда земли под инвестиционные проекты импортозамещения по ставке 1 рубль в год. На получение земли по упрощенной процедуре уже поступило 15 заявок, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в регионе уже выделено 0,5 миллиардов рублей для субсидирования процентной ставки по кредитам для проектов в области импортозамещения. Отмечается, что в банки поступило более тысячи заявок от подмосковных предпринимателей на получение льготных кредитов.

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