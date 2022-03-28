В Свердловской области протестировали новую систему онлайн-записи первоклассников

Около двух тысяч жителей Свердловской области опробовали новую систему онлайн-записи детей в первый класс на портале «Госуслуги» в воскресенье, 27 марта.
Они ознакомились с системой подачи заявлений, заполнили черновик заявки.
По данным Министерства образования региона, сбоев в работе системы не возникло. Более того, Свердловская область показала лучший результат среди регионов, которые проводили тестирование: обработала на 30% больше заявлений.
В Минобразования отметили, что онлайн-запись первоклашек в Свердловской области должна пройти гладко.
Напомним, запись детей в первый класс в регионе начнется 1 апреля.