В Свердловской области протестировали новую систему онлайн-записи первоклассников

В Свердловской области протестировали новую систему онлайн-записи первоклассников
В Свердловской области протестировали новую систему онлайн-записи первоклассников
Сегодня, 22:04ОбществоФото: pixabay.com
В минувшую субботу родители будущих первоклассников проверили работу системы приема заявлений, заполнили черновик заявки и ознакомились с формой заполнения данных на портале «Госуслуги».

Около двух тысяч жителей Свердловской области опробовали новую систему онлайн-записи детей в первый класс на портале «Госуслуги» в воскресенье, 27 марта.

Они ознакомились с системой подачи заявлений, заполнили черновик заявки.

По данным Министерства образования региона, сбоев в работе системы не возникло. Более того, Свердловская область показала лучший результат среди регионов, которые проводили тестирование: обработала на 30% больше заявлений.

В Минобразования отметили, что онлайн-запись первоклашек в Свердловской области должна пройти гладко.

Напомним, запись детей в первый класс в регионе начнется 1 апреля.

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