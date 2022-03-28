В тагильских аптеках нет дефицита бесплатных лекарств

В тагильских аптеках нет дефицита бесплатных лекарств
В тагильских аптеках нет дефицита бесплатных лекарств
Сегодня, 20:10ОбществоФото: 1MI
Тагильчане продолжают получать бесплатные лекарства в аптеках Нижнего Тагила, однако некоторые иностранные препараты пропали из свободной продажи.

Жители Нижнего Тагила несмотря на дефицит некоторых лекарств в свободной продаже продолжают получать бесплатные препараты в аптеках в рамках субсидий и квот.

Есть, конечно, некоторые проблемные позиции, но импорт продолжает поступать, так как действуют ранее заключенные долгосрочные контракты. То есть тагильчане получают положенные препараты, которых нет в свободной продаже, например, инсулины и лекарства для щитовидной железы, рассказала журналисту TagilCity.ru заведующая «Аптеки на Красном Камне» Александра Шадрина.

Однако в свободной продаже в тагильских аптеках пропали многие импортные лекарства. В основном отсутствуют препараты трех групп: для щитовидной железы, противосудорожные, для диабетиков и эпилептиков.

Например, поезд с L-тироксином стоит в Польше, его не пропускают. Но препарат все равно будет поставляться в Тагил, когда логисты решат проблему, пояснила в беседе с редакцией директор «Аптеки 03» Ольга Довгаль.

Она отметила, что сейчас ажиотажа на покупку лекарств в Нижнем Тагиле нет, в аптеках все спокойно.

Кому надо было, те уже все скупили впрок, когда доллар вырос в цене. Поэтому теперь и нет некоторых позиций, рассказала собеседница.

Напомним, во время подъема заболеваемости коронавирусом осенью 2020 года в аптеках Нижнего Тагила наблюдался дефицит противовирусных средств, а градусники вообще исчезли с прилавков. А в начале пандемии из продажи пропали медицинские маски.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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