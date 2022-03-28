В тагильских аптеках нет дефицита бесплатных лекарств

Есть, конечно, некоторые проблемные позиции, но импорт продолжает поступать, так как действуют ранее заключенные долгосрочные контракты. То есть тагильчане получают положенные препараты, которых нет в свободной продаже, например, инсулины и лекарства для щитовидной железы, рассказала журналисту TagilCity.ru заведующая «Аптеки на Красном Камне» Александра Шадрина.