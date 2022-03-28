В тагильских аптеках нет дефицита бесплатных лекарств

Жители Нижнего Тагила несмотря на дефицит некоторых лекарств в свободной продаже продолжают получать бесплатные препараты в аптеках в рамках субсидий и квот.
Есть, конечно, некоторые проблемные позиции, но импорт продолжает поступать, так как действуют ранее заключенные долгосрочные контракты. То есть тагильчане получают положенные препараты, которых нет в свободной продаже, например, инсулины и лекарства для щитовидной железы, рассказала журналисту TagilCity.ru заведующая «Аптеки на Красном Камне» Александра Шадрина.
Однако в свободной продаже в тагильских аптеках пропали многие импортные лекарства. В основном отсутствуют препараты трех групп: для щитовидной железы, противосудорожные, для диабетиков и эпилептиков.
Например, поезд с L-тироксином стоит в Польше, его не пропускают. Но препарат все равно будет поставляться в Тагил, когда логисты решат проблему, пояснила в беседе с редакцией директор «Аптеки 03» Ольга Довгаль.
Она отметила, что сейчас ажиотажа на покупку лекарств в Нижнем Тагиле нет, в аптеках все спокойно.
Кому надо было, те уже все скупили впрок, когда доллар вырос в цене. Поэтому теперь и нет некоторых позиций, рассказала собеседница.
Напомним, во время подъема заболеваемости коронавирусом осенью 2020 года в аптеках Нижнего Тагила наблюдался дефицит противовирусных средств, а градусники вообще исчезли с прилавков. А в начале пандемии из продажи пропали медицинские маски.