Вырубка деревьев проведена на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

Вырубка деревьев проведена на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Вырубка деревьев проведена на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:09ОбществоФото: TagilCity.ru
Подготовка ко второму этапу реконструкции улицы Октябрьской революции начата в Нижнем Тагиле. На данный момент вырублены старые тополя на участке от улицы Циолковского до улицы Газетной.

Деревья с обеих сторон дороги убраны, стволы уже вывезены. На месте остались только сухие ветки и пеньки.

Завезли материал для устройства инженерных сетей. Это железобетонные кольца, трубы. Сегодня устанавливаем знаки объездов, сообщил TagilCity.ru руководитель проекта Владимир Останин.

По его словам, полностью улица Октябрьской революции пока перекрываться не будет. Работы планируется начать возле ЦУМа, чтобы не мешать проезду к нему. Предполагается, что продлится это 1-1,5 недели.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской революции от улицы Серова до Газетной является вторым этапом реконструкции путепровода на улице Циолковского и примыкающих дорог. В общей сложности стоимость контракта составляет 1,3 миллиарда рублей.

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