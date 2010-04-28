Энергетики собрали выставку снимков военных лет

На снимках - живые свидетели военного времени и непосредственные участники боевых действий. Все это - родные сегодняшних энергетиков, сообщает пресс-служба НТЭС МРСК Урала. Именно их памяти и посвящена выставка. Кроме фотоиллюстраций из личных семейных архивов энергетиков в экспозицию вошли красноармейские книжки, наградные удостоверения, письма с фронта, благодарности от военнокомандующих, среди которых есть даже подписанная лично маршалом Жуковым.