Энергетики собрали выставку снимков военных лет
28 апреля 2010, 17:11ОбществоArtem
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Экспозицию собрали работники нижнетагильских электрических сетей. В ней - более шестидесяти фотоснимков военного и послевоенного периода.
На снимках - живые свидетели военного времени и непосредственные участники боевых действий. Все это - родные сегодняшних энергетиков, сообщает пресс-служба НТЭС МРСК Урала. Именно их памяти и посвящена выставка. Кроме фотоиллюстраций из личных семейных архивов энергетиков в экспозицию вошли красноармейские книжки, наградные удостоверения, письма с фронта, благодарности от военнокомандующих, среди которых есть даже подписанная лично маршалом Жуковым.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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