«Господин Никто» будет восхищать тагильских зрителей до 5-го мая
28 апреля 2010, 17:03ОбществоArtem
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Интерес тагильчан к этой картине, которую была показана в рамках фестиваля «Кино без границ», не иссякает.
Поэтому показ «лучшего европейского фильма десятилетия» в кинозале «Мистерия кино» решили продлить.Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге на ленту по-прежнему сложно достать билет - зрительский ажиотаж не спадает. А екатеринбургский зритель по-прежнему лишен возможности увидеть эту завораживающую картину, отметил директор кинозала «Мистерия кино» Александр Мартиросов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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