«Господин Никто» будет восхищать тагильских зрителей до 5-го мая

Поэтому показ «лучшего европейского фильма десятилетия» в кинозале «Мистерия кино» решили продлить.Кстати, в Москве и Санкт-Петербурге на ленту по-прежнему сложно достать билет - зрительский ажиотаж не спадает. А екатеринбургский зритель по-прежнему лишен возможности увидеть эту завораживающую картину, отметил директор кинозала «Мистерия кино» Александр Мартиросов.