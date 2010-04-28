Милиционерам г. Нижний Тагил вручили медали за службу на Кавказе
28 апреля 2010, 17:48ОбществоArtem
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Сотрудники четвертой роты оперативного реагирования Юрий Гулящев, Александр Ионов, Алексей Корытов и Александр Граблин награждены медалью «За ратную доблесть».
У каждого из них по 5-6 командировок на Кавказ. Как нам рассказал один из награжденных милиционеров, инспектор мобильного взвода Александр Ионов, в командировках были тяжелые боевые ситуации, связанные с захватом боевиков и партий наркотиков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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