Милиционеры г. Нижний Тагил перешли на усиленный режим несения службы

В г. Нижний Тагил в дни майских праздников запланировано 30 мероприятий, охрану которых будут обеспечивать милиционеры, бойцы ОМОНа и сотрудники охранных предприятий. Как нам рассказал начальник отделения охраны общественного порядка ОВД Ленинского района Евгений Шевелёв, особое внимание будет уделено охране памятников культуры от вандализма – их только в Ленинском районе 14. Перед праздниками в каждом отделении состоятся смотры, на которых будет проверена экипировка личного состава. Стражи порядка пройдут инструктаж по вежливому и корректному обращению с гражданами, особенно ветеранами - перед каждым ветераном милиционер будет отдавать воинское приветствие.