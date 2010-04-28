Милиционеры г. Нижний Тагил перешли на усиленный режим несения службы
28 апреля 2010, 17:18ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В таком режиме они будут работать вплоть до 10-го мая.
В г. Нижний Тагил в дни майских праздников запланировано 30 мероприятий, охрану которых будут обеспечивать милиционеры, бойцы ОМОНа и сотрудники охранных предприятий. Как нам рассказал начальник отделения охраны общественного порядка ОВД Ленинского района Евгений Шевелёв, особое внимание будет уделено охране памятников культуры от вандализма – их только в Ленинском районе 14. Перед праздниками в каждом отделении состоятся смотры, на которых будет проверена экипировка личного состава. Стражи порядка пройдут инструктаж по вежливому и корректному обращению с гражданами, особенно ветеранами - перед каждым ветераном милиционер будет отдавать воинское приветствие.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей