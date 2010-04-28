На НТМК лучшие в мире показатели работы доменных печей

Общий объем выплавки составляет - около 4,5 миллионов тонн в год. По словам главного инженера НТМК Сергея Филатова, специалистам комбината удалось подобрать максимально эффективные режимы работы доменных печей, которые позволяют не только увеличивать производительность, но и снижать затраты на выпуск продукции. Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», действующие на НТМК две доменные печи уникальны для российской металлургии. Они введены в строй в 2004 и 2006 годах и специально предназначены для производства чугуна с содержанием ванадия, что позволяет получать высокопрочный металл.