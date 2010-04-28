Найденная вчера малышка в г. Нижний Тагил оказалась не Алиной, а Сабриной
28 апреля 2010, 17:53ОбществоArtem
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Одиноко гуляющую девочку во дворе дома 41 на улице Космонавтов вчера заметили прохожие.
Милиционеры искали родителей ребенка несколько часов, в том числе через СМИ. И в 23 часа в дежурную часть ГОМ ОВД по Ленинскому району пришла мама малышки. Как рассказали нам в подразделении по делам несовершеннолетних, днем мама – гражданка Узбекистана, - отправилась в магазин, а спящую дочку оставила с сожителем. Милиционеры, побывавшие в квартире, где живет Сабрина с мамой, отметили, что условия там не самые лучшие. Пока не выяснятся все обстоятельства происшествия, девочку родителям не отдадут.
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© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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