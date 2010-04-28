Найденная вчера малышка в г. Нижний Тагил оказалась не Алиной, а Сабриной

Милиционеры искали родителей ребенка несколько часов, в том числе через СМИ. И в 23 часа в дежурную часть ГОМ ОВД по Ленинскому району пришла мама малышки. Как рассказали нам в подразделении по делам несовершеннолетних, днем мама – гражданка Узбекистана, - отправилась в магазин, а спящую дочку оставила с сожителем. Милиционеры, побывавшие в квартире, где живет Сабрина с мамой, отметили, что условия там не самые лучшие. Пока не выяснятся все обстоятельства происшествия, девочку родителям не отдадут.