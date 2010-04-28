Отопление в г. Нижний Тагил начнут отключать 11-го мая. Если не изменится погода
28 апреля 2010, 18:06ОбществоArtem
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Свердловское министерство энергетики и ЖКХ рекомендовало муниципалитетам провести отключение отопления после 10-го мая.
Как рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству администрации г. Нижний Тагил Анатолий Чусовитин, обычно отопительный сезон завершается после 15-го мая. Или если в течение трёх дней температура воздуха держится на отметке в 8 градусов. Судя по прогнозу, такой температурный режим как раз установится к 10-му мая.Поэтому с 11-го планируется тепло отключить. Если конечно, погода не преподнесёт сюрпризов, отметил Анатолий Чусовитин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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