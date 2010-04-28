Отопление в г. Нижний Тагил начнут отключать 11-го мая. Если не изменится погода

Как рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству администрации г. Нижний Тагил Анатолий Чусовитин, обычно отопительный сезон завершается после 15-го мая. Или если в течение трёх дней температура воздуха держится на отметке в 8 градусов. Судя по прогнозу, такой температурный режим как раз установится к 10-му мая.Поэтому с 11-го планируется тепло отключить. Если конечно, погода не преподнесёт сюрпризов, отметил Анатолий Чусовитин.