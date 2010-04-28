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Отопление в г. Нижний Тагил начнут отключать 11-го мая. Если не изменится погода
Сюжеты:
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Отопление в г. Нижний Тагил начнут отключать 11-го мая. Если не изменится погода

28 апреля 2010, 18:06ОбществоArtem
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